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Mitsubishi создаст робота для поиска морских мин

Сегодня, 02:30

Дрон используют для минимизации человеческих потерь.

В Японии активно осваивают современные технологии в том числе и в военной сфере. На днях стало известно, что компания Mitsubishi создаст робота для нужд Минобороны страны. Использовать его будут поиска и обезвреживания морских мин. Оборонное ведомство уже заказало роботизированный комплекс. Специалисты бренда приступили к разработке опытного прототипа, который, как стало известно прессе, будет состоять из робокатера и необитаемой подводной лодки. Дроны начнут использовать для минимизации человеческих потерь при разминировании морского дна. Проект предусматривает, что длина комплекса будет составлять порядка пяти метров, масса около тонны. Чтобы обезвредить найденную мину, робот выпустит в его направлении снаряд детонатор, провоцирующий взрыв.

Ранее мы писали, что ученые создали робота для идеальных объятий. Технологию уже успешно испытали на людях. Респонденты отмечают, что остались довольны экспериментом.

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