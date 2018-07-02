Сегодня, 19:18

Медики признали ошибочной привычную гигиеничную процедуру.

Как известно, с детства ребенку предлагают чистить зубы как минимум два раза в день, утром и вечером. Ученые развеяли миф о чистке зубов после завтрака. Оказалось, что ранее привычная процедура вовсе не полезна. Вред от чистки зубов утром доказали британские специалисты. Привычка чистить зубы может бесповоротно навредить зубной эмали.

Примечательно, что большинство людей завтракает продуктами с высоким содержанием кислоты. Чистка полости рта сразу после еды приводит к разрушению строения зубов. Исследователи также сказали, что сразу после процедуры чистки полости рта стоит использовать полоскание. Следовательно, чтобы эмаль не портилась, следует отказаться от еды и питья на полчаса. Пользоваться зубной пастой также не совсем безопасно. Специалисты уже доказали, что химический состав этого вещества содержит элементы, которые могут повлиять на развитие рака у человека.