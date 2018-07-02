"Чужеродные мозги": Инопланетяне перепрограммировали сознание людей

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Таинственный сигнал из бездны поступил к людям, но человечество не в силах его расшифровать. Все дело в том, что пришельцы гораздо умнее землян, поэтому нам сложно расшифровать сигналы гуманоидов.

Астроном Лорд Мартин утверждает, что сигналы на Землю из космоса могут поступать от инопланетных цивилизаций, которых уже нет в живых. Возможно они посылали людям сигнал, что разумные существа есть и в другой части Вселенной. Ученый предположил, что сейчас гуманоиды с других планет, владеющие революционными технологиями в отличии от землян, пытаются "перепрошить" мозг людей, чтобы те начали правильно распознавать их сигналы.

Инопланетяне уже перепрограммировали сознание людей, о чем говорит их частое появление в последнее время. По всему регулярно фиксируют полеты летающих тарелок, по всей видимости гуманоиды привезли на Землю "чужеродные мозги", которые позволят человечеству начать новую эру существования. Лорд Мартин утверждает, что сейчас ученым стоит начать поиск внеземных цивилизаций на планетах, приближенных к Земле, ведь пока заглянуть дальше мы не в силах.

Также, по словам эксперта, есть еще одна причина, по которой человек не может распознать сигнал из параллельных миров. Видимо человеческий мозг на столько примитивен, что не способен воспринимать реальность такой, какая она есть на самом деле. Есть вероятность, что люди живут в ограниченном мире, который контролируют потусторонние силы, не давая землянам полностью понять точные события возникновения Вселенной и наличие в галактиках разумных существ.