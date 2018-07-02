Инопланетяне существуют: Так считают 36% британцев

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Проблема наличия внеземного разума давно интересует большинство землян. Для многих из них наличие пришельцев является объективным фактом.

Провели опрос и в Великобритании. Согласно нему, 36% опрошенных британцев высказали твёрдую уверенность, что инопланетяне существуют.

Опрос проводился 2 июля, когда празднуется Всемирный день НЛО. Уже сам факт того, что инопланетным кораблям отведена специальная дата, свидетельствует о многом.

В то же время среди британцев есть и скептики. И их немало. 29% респондентов совершенно не верят в то, что инопланетяне существуют. Остальные опрошенные считают, что внеземной разум может существовать, но это не точно.

В том, что инопланетяне реально существуют и посещают Землю, наиболее уверены те, кому до 34 лет (43%). Из них, почти половина – молодёжь в возрасте до 24 лет.

В инопланетян больше верят мужчины. 40% опрошенных британцев ответили твёрдое «да». Среди женщин этот показатель – 31%.

Сомневающихся в существовании внеземного разума также больше среди британок (30%). Среди мужчин в пришельцев не верят 28% опрошенных.

Данные опроса демонстрируют, что тема внеземного разума и влияния его на нашу планету является очень актуальной. Она заботит, как тех, кто уверен, что инопланетяне существуют, так и тех, кто в это не верит.