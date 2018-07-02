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Врачи рассказали о полезных свойствах куркумы для мозга

Сегодня, 16:49

Полезные свойства куркумы уже давно известны общественности. Теперь ученые открыли, что она способна спасти мозг  и улучшить память.

Врачи рассказали о полезных свойствах куркумы для мозга. После проведения исследования ученые установили, что куркума является антисептиком и иммуномодулятором. Ранее уже доказано, что данная специя способна обезболить рану, что применялось еще медиками Индостана. Теперь американские специалисты установили, что данная приправа способна сохранить нервные клетки и восстановить нейронные связи.

В возрасте от 50 до 90 лет людям просто необходимо употреблять куркуму, которая улучшает память на 30%. Кроме этого необходимо употреблять корень имбиря, который способен усилить действие куркумы. Ученые предлагают добавлять их в горячее молоко и ежедневно выпивать такой напиток перед сном.

Исследователи сообщили, что в некоторых случаях, у людей, которые пользовались таким рецептом, прослеживалось возникновение тошноты и боли в животе. В таком случае необходимо просто уменьшить дозу. Ученые из Государственного медицинского колледжа в Бхавнагаре (Индия) всерьез изучают антидепрессивные свойства желтой пряности, считая, что в ближайшее время она с успехом заменит химические препараты.

Напомним, что ранее ученые доказали, что врачи рекомендуют включать брокколи в свой рацион, потому что она эффективно помогает предотвратить развитие рака. А если перемешать овощ с йогуртом, польза возрастает в разы.

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