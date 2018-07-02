Ученые готовят ловушки для путешественников из будущего

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Это позволит избежать вселенской катастрофы.

Вот уже несколько столетий человечество рассуждает о такой теме, как путешествия во времени, однако вопросов здесь возникает ещё больше, чем ответов. Один из них: почему, если изобретение машины времени всё ближе к реальности, путешественники из будущего до сих пор не проявили себя в настоящем времени?

Как оказалось, всё в данной ситуации не так просто, как может показаться на первый взгляд. Учёные утверждают, что путешествия во времени действительно в теории возможны, но лишь в будущее. Попасть в прошлое для человека – задача куда более сложная. По мнению ряда экспертов, при создании червоточины во времени она позволит путешествовать назад лишь до того момента, когда она сама была создана. То есть, если в будущем машина времени всё же будет изобретена, то она позволит возвращаться лишь к моменту, когда впервые был открыт временной портал.

Между тем, есть ещё одно объяснение тому, что туристы из будущего так и не дали о себе знать по-настоящему громко и на весь мир. Согласно более фантастичной теории, сразу после создания машины времени учёные создали ловушки для путешественников, чтобы они не могли повлиять на ход истории. По некоторым данным, исследователи готовят их уже сейчас. Что они из себя представляют, не известно, но ясно одно, до настоящего момента они действительно действуют.

Ранее мы писали, что мужчина записал ролик, где заявил, что прибыл из 2120 года. Также он показал видео, снятое в Лас-Вегасе будущего.