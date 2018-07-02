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Древние пришельцы: Уфологи заявили, что у Леонардо Да Винчи был контакт с НЛО

Сегодня, 13:28

Американские уфологи, которые изучали историю жизни Леонардо Да Винчи, утверждают, что знаменитый художник неоднократно выходил на связь с НЛО и имел контакт с древними пришельцами.

Уфологи обнаружили, что великий художник и изобретатель Леонардо да Винчи имел контакт с инопланетянами, а потому часто их тайно изображал на своих картинах. Некоторые произведения да Винчи доказывают его связь с инопланетянами, об этом говорят теоретики заговора, которые с помощью секретных кодов обнаружили НЛО на нескольких картинах художника.

Сообщается, что существует вероятное внеземное влияние, под которым Леонардо писал свои картины. Так в «Поклонение волхвов» нарисованный храм с цветком лотоса связали с потенциальным пришельцами, а на картине «Мадонна в скалах» на заднем плане художник изобразил странные фигуры, которые напоминают инопланетян и НЛО.

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