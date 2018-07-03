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В Китае провели испытание «испепеляющего» лазерного оружия

Сегодня, 06:45

Китайские ученые из института оптики и точной механики при Китайской академии наук создали и провели испытание нового сверхмощного «испепеляющего» лазерного оружия. Новое вооружение получило название ZKZM-500.

Специалисты из Сианьского института оптики и точной механики (Китай) сделали революционное открытие, которое помогло создать лазерное оружие нового поколения ZKZM-500. Такая информация появилась в сети, но российские специалисты не считают ее достоверной, ведь в представленной информации много не состыковок.

В описании нового оружия говорится, что если такой лазер попадет в человека, то оно мгновенно обуглится, а боль будет нестерпимой. Специалисты уверены, что переносимому аккумулятору все же не хватит мощности для совершения таких действий. Известно, что человеческую плоть можно повредить только под действием высоких температур, а существующие на сегодняшний день литий-оинные батареи могут обеспечить такой эффект только при весе 100 килограммов и более, но в таком случае они не могут быть переносимы.

Китайские специалисты все же утверждают, что их лазер имеет возможность поражать цель на расстоянии 800 километров, а для такого большого расстояния необходим серьезный источник энергии. Именно отсутствие такого источника и дает российским ученым возможность сомневаться в реальности существования ZKZM-500.

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