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Ученые провели анализ артефактов, которые датируются временами Отци. В ходе исследования установлено, что охотничьи орудия были притупившимися, хотя и использовались по назначению.

Ученые постоянно изучают различные орудия труда и утвари, которые обнаружены еще при Отци – заледеневшей мумии альпийского охотника, который погиб приблизительно 5300 лет назад. На его оружии найдены зазубрины, которые он сделал правой рукой. Исследователи уверенны, что затачивание орудий охоты не всегда означает то, что охотник готовится к драке.

Напомним, что ледяная мумия Отци является одним из самых изученных объектов подобного рода, ведь изучают его на протяжении 25-ти лет и постоянно находят новые факту из жизни. Такая возможность появляется в результате ежедневно развивающихся технологиях и возможностях ученых. Известно, что на момент его гибели охотнику было 45 лет, а смерть наступила в результате серьезной травмы головы.

Специалистам удалось также определить, что он страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями, артритом, а также имел лактозную непереносимость. Некоторые ученые предполагают, что охотник болел болезнью Лайма и имел плохие зубы.

На данный момент основными объектами изучения является оснащение Отци – кинжал, скребок, каменный топор, стрелы и многое другое. Для этого ученые применяют мощнейшие микроскопы и компьютерную томографию. Изучение охотника Отци проводят специалисты главного управления по археологии Тосканы под руководством Урсулы Вирер. Уже установлено, что орудия были произведены из кремния, который добыт в различных местах современной Италии. Перед смертью ледяной человек Отци наточил свои орудия для убийств. Это говорит о том, что между ним и его врагом предстояла кровавая драка на смерть.