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Разорвавшая звезду чёрная дыра стала доказательством расширения вселенной

Сегодня, 12:53

Астрономы наблюдали это, когда происходило столкновение галактик в системе Arp299.

Разрыв звезды достаточно массивной чёрной дырой фиксировали аппараты с любого уголка Земли. Это явление в целом является довольно редким и уникальным, ранее предполагаемым, но не доказанным. Когда чёрной дырой «поедается» нечто большое, она отсвечивает разным спектром, а также при этом происходит выделение потоков, движущихся на очень большой скорости.

То, что такое действительно случилось, доказало известную теорию касательно вселенной. Астрономы не раз высказывали мнение о том, что последняя может расширяться. Ранее причиной этого считали тёмную материю, постепенно отталкивающую разные элементы друг от друга, однако все эти результаты приближённые. «Поедание» звезды не доказало эту позицию, однако зафиксировало сам факт – потоки, отходящие от чёрной дыры, действительно очень быстро расширялись, включая видимый свет и рентгеновское излучение.

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