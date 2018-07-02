Ученые назвали продукты, которые препятствует появлению морщин

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Ученые нашли эффективный метод борьбы с первыми признаками старения, который не требует многочисленных уколов ботокса. Специалисты назвали основные продукты, которые препятствует появлению морщин.

Специалисты утверждают, что сохранить молодость надолго помогут правильные продукты, которые способны предотвратить появление возрастных морщин. В первую очередь следует ввести в рацион красную рыбу, которая богата омега-3 жирными кислотами. Также стоит чаще употреблять киви, которые поможет выработке полезного для кожи коллагена. Гладкую кожу способен сохранить и имбирь, его можно добавлять в чаи и салаты.

Для выработки коллагена также будет полезна тыква и её семечки. В небольших количествах стоит употреблять орехи, в которых содержится главный компонент молодости витамин Е. Именно эти продукты помогут спасти кожу от образования первых морщин.