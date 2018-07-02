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Тайна пришельцев: Британские уфологи 50 лет занимались поиском НЛО

Сегодня, 08:56

Недавно найденные засекреченные документы показывают, что сотрудники Службы безопасности Великобритании преследовали НЛО в течение 50 лет в попытке обнаружить редкие технологии. Об этом передают зарубежные СМИ.

Отчеты с 1947 по 1997 год подтверждают, что британские шпионы расследовали наблюдения НЛО по всей Великобритании. Поиски таинственных технологий завершились в 1997 году после того, как правительство стало беспокоиться о том, что расследование НЛО отвлекало чиновников от других, более важных обязанностей.

На данный момент не было известно, было ли обнаружено что-либо инопланетное в ходе 50-летней охоты за НЛО. По словам исследователя Дэвида Кларка, которому были отправлены исправленные копии неизданных документов, правительство хотело позаимствовать технологии пришельцев.

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