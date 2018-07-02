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К Челябинску приближается НЛО

Сегодня, 08:55

НЛО являются самой большой загадкой в мире, тайну которой уфологи не разгадали до сих пор.

Жители Челябинска могли заметить в небе странные светящиеся объекты, которые могут быть кораблями внеземной цивилизации. Существует несколько гипотез, которыми объясняют появление странных летающих объектов в небе. Странные летающие тарелки были замечены и в Челябинске. О том, что к городу приближается НЛО, могли увидеть и сами жители, ведь странное свечение в небе можно заметить не вооруженным глазом. Астрофизик Сергей Замоздре сообщил, что чаще всего за инопланетян принимают обычные природные явления.

К примеру, с Земли можно увидеть Венеру и Юпитер они выглядят как яркие светящиеся точки. Также за пришельцев можно выдать и свет от шаровой молнии. Это достаточно редкое явление, однако голубой или красный шар может очень напугать жителей Земли. Особенно часто в заблуждение могут привести спутники, которые светятся и передвигаются с быстрой скоростью.

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