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В России создали устойчивый к морозам пластик для Арктики

Сегодня, 08:49

На базе НИТУ «МИСиС» провели исследование пилотного проекта, показавшего результативность при температурах ниже -80°C.

 В России ученые создали устойчивый к морозам пластик для Арктики. Особенный материал способен выдерживать скачек температур до -80°C. Эту особенность нового материала планируют использовать в работе с производством промышленного оборудования и тяжелой техники. Предположительно, возможно наличие большого количества узлов трения.

Данный механизм это основа приборов для добычи ископаемых в условия вечной мерзлоты. Если конвейерное производство будет налажено, то исполнителем может стать центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинске. Разработка даст возможность ученым облегчить добычу природных ресурсов и позволит ученым всего мира пользоваться результатами нового исследования для создания новых агрегатов и технологий.

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