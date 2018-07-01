Вчера, 22:54

Космическое тело диаметром 780 метров ученые попробуют «сдвинуть» с помощью столкновения, и осуществляется такая задумка с великими целями. В случае успеха астрономы получат возможность избегать столкновения Земли с разрушительными объектами.

ESA отправит к астероиду Дидим космический аппарат DART в рамках миссии Hera, и произойдет это в 2020 году. Объекты должны будут столкнуться, а образовавшийся на астероиде кратер эксперты будут изучать через некоторое время, а вместе с этим и расположение Дидима, который может переместиться вследствие сильного удара.

Астероид весьма известен в научной среде и даже имеет собственный спутник диаметром в 160 метров. Во время миссии Hera, входящей в проект AIDA по изучению кинетического влияния на астероиды, астрономы изучат подробнее двойные системы космических тел и приблизятся к разгадке, как нужно бороться с опасными астероидами.

ESA столкнет космический корабль с астероидом Дидим. Если миссия окажется успешной, человечество можно считать спасенным от ударов космичских тел.