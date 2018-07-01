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Ученые: Вороны научились «делать» деньги и пользоваться торговым автоматом

Сегодня, 22:16

Пернатые по памяти воспроизвели действия, за которыми наблюдали некоторое время. Суть эксперимента заключалась в том, чтобы проверить способности птиц к запоминанию и обучению, с чем эксперты удачно справились.

Ученые рассказали, что новокаледонские вороны научились «делать» деньги из бумаги и пользоваться торговым автоматом. Птицам показали, что купюроприемнику необходим особый размер импровизированной валюты, после чего вороны разрывали бумагу клювом и подбирали нужные частички. После этого пернатые получали из автомата лакомый кусочек.

Такие результаты весьма удивили ученых, ведь отличный результат обучения показали не только участники эксперимента, которые тренировались, но и простые наблюдатели, всего лишь следящие за происходящим. Эксперимент был организован в университете Окленда под руководством Алекс Тейлор.

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