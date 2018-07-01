Учёные: Возрастные проблемы со зрением могут указать на когнитивный упадок

Сегодня, 20:31

Работающие в США специалисты давно заняты проблемами, связанными со снижением интеллектуального уровня у пожилых людей. Сейчас, по их утверждению, они нашли одну из причин этого явления.

Учёные полагают, что на когнитивный упадок могут указать возрастные проблемы со зрением. При этом, те, кто ведут активный образ жизни, менее подвержены такому неприятному заболеванию.

Работающие пенсионеры имеют меньший когнитивный упадок. У них большая ясность ума и мозг сохраняет хорошую работоспособность.

К такому выводу пришли учёные, работающие в штате Майами в местном университете. Впрочем, они отметили, что когнитивный упадок и проблемы со зрением не всегда имеют следственно-причинную связь, но часто бывают спутниками.

Учёные занимались исследованием этой проблемы восемь лет. При этом наблюдались тысячи пенсионеров.

У многих из них когнитивный упадок произошёл именно на фоне появления проблем со зрением.

Исходя из этого, специалисты пришли к выводу, что для борьбы со случаями слабоумия неплохо применять профилактику для поддержания работы зрения в нормальном режиме, не допуская резкого его ухудшения.

Те пожилые люди, у которых отсутствовали проблемы со зрением, показали, что их интеллектуальный уровень не ухудшился.

Ясному мышлению способствует и постоянная тренировка мозга. Хорошо помогает продолжение увлечением своим хобби и саморазвитие.