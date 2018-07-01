Ученые: Мытье рук оказывает на организм детокс-воздействие

Сегодня, 18:50

Пренебрежение личной гигиеной может нанести вред эндокринной системе, угнетая фертильность.

Защитить организм от химикатов, оказывающих на него токсичное воздействие, можно путём соблюдение элементарных правил личной гигиены, считают американские учёные из Колумбийского университета. Авторы исследования поясняют, что в быту человек постоянно сталкивается с теми или иными веществами, приносящими вред. Их частицы оседают на теле и руках в частности.

Ввиду того, что верхние конечности активно используются для приёма пищи, с которой химикаты и проникают в организм. Мытье рук позволяет предотвратить это. Данный процесс оказывает на организм детокс-воздействие, утверждают учёные. Исследования показали, что у почти трети добровольцев, которые постоянно мыли руки, наблюдалось улучшение показателей токсического противодействия.

Ранее учёные пришли к выводу, что чувство отвращения может спасти человеку жизнь. Как правило, плохой запах ассоциируется у людей с негативными факторами, что позволяет предотвратить попадание в организм болезнетворных бактерий.