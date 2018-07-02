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Активность гуманоидов снизилась до низкого уровня 1990 года.

Уфологи отметили тенденцию срочной эвакуации НЛО с Земли. Неожиданный всплеск появления гуманоидов в Японии, Украине, США, России, Швеции и других странах подходит к своему логическому завершению. При этом ученые видят угрозу для людей. Объяснить ситуацию очень сложно и пока точно невозможно, однако ситуация набирает обороты. Поскольку «бегут» только с тонущего корабля, которым может стать наша планета.

Катаклизмы на планете продолжают бушевать с новой разрушительной силой. В России летит град размером с кулак, США полыхает от лесных пожаров, а Венеция готовится уйти под воду. Этот вопрос очень остро стоит перед любителями эпических историй о конце света. Но утверждать, что такое понятие не угрожает жителям Земли также не стоит.

В США уфологи после проведения наблюдений заявили, что НЛО в срочном порядке стали покидать Землю. На сегодняшний день количество предполагаемых кораблей представителей инопланетной расы приравнивается к показателям 1990 года. Что будет далее происходить на планете, остается загадкой.