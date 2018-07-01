Сегодня, 17:21

На YouTube-канале появилась запись с обликом духа в доме, построенном на костях умерших.

Женщина «поймала» лицо полтергейста на школьной доске. Это произошло в доме, построенном на земле, которая ранее была использована для психбольницы и хосписа. Неоднократно женщина встречалась с неизвестными сущностями и предполагает, что портал перехода в иной мир расположен под ее домом.

В каком именно городе происходит данное паранормальное явление, женщина не уточняет. В интересном и опасном доме живет не один дух. Полтергейсты атакуют и соседей по участку.

Пользователи Сети неоднозначно отнеслись к информации женщины о пойманном призраке. Некоторые юзеры поддержали женщину, а некоторым ее история показалась очередной басней. Доброжелатели, видимо, из тех, кто сам сталкивался с чертовщиной, а потому на собственной шкуре знает и все «прелести» таких встреч и все их возможные последствия.