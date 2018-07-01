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Уфологи нашли на снимках Марса NASA мертвое тело инопланетянина

Сегодня, 17:00

Третий год подряд уфологи находят все новые признаки существования гуманоидов.

Известные уфологи нашли на снимках Марса, сделанных NASA, необычный предмет. Объект приверженцы конспирологических теорий приняли за мертвое тело инопланетянина.

Третий год подряд признаки существования НЛО не оставляют поводов для сомнений настоящим искателям внеземных цивилизаций. Сообщается, что на снимках видны места погребения инопланетных существ. Если брать во внимания всю историю исследований снимков с Красной планеты за последние годы, то примечательно с 2016 года каждый раз находится видео с места происшествия. Также доступными становятся снимки, сделанные NASA. Пльзователи Сети уверены, что специалисты космических исследований специально засекречивают данные, чтобы жители Земли не знали о существовании гуманоидов.

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