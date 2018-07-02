Диетологи рассказали о вкусных, но вредных детских продуктах

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Некоторые лакомства могут оказывать на детей сильное негативное влияние, а многие родители этого даже и не знают.

Диетологи рассказали, что большой урон здоровью ребёнка наносит именно сахар и сладкие продукты. Избыточный сахар поднимает уровень инсулина, что в свою очередь, приводит к ожирению. Лишний вес нарушает гормональную систему, сердечно-сосудистую систему и является причиной множества болезней.

Специалист Елена Соломатина рассказала о вкусных, но вредных детских продуктах. Диетолог заявляет, что обычные фруктовые соки могут быть часто очень вредными. Сок не может заменить воду, а его полезность сильно преувеличена. Именно поэтому нужно ограничить поступление в организм этого продукта.

Соломатина добавляет, что для детей также вредно есть печенье, пряники и сухарики. Есть категория таких продуктов, которая якобы делается специально для малышей, но это ложь. В указанной еде есть много маргарина и растительных жиров. Из-за этого клетки перестают нормально работать, а для растущего организма это очень вредно.

Сухие завтраки быстрого приготовления тоже вредны для малышей. Речь идёт о всяких кашах, хлопьях и подобной еде. Её готовят из обычной пшеничной муки. При процессе создания продукта она теряет всё полезное и обогащается легкоусвояемыми углеводами. Вместе с сахарами, красителями, ароматизаторами такие каши становятся очень вредными, особенно с утра.

В список запрещённых детских продуктов стоит добавить магазинные йогурты, творожки и сырки. Их готовят из сахара и пальмового масла.