Врачи назвали причину жжения во рту

Сегодня, 15:13

Болезнь сначала носит редкий характер, но позже превращается в повседневную проблему.

Врачи рассказали, что 2% населения Земли постоянно ощущают жжение во рту. У женщин болезнь встречается чаще. По словам специалистов, люди ощущают во рту жжение, как будто бы они съели что-то горячее. Больные могут терять вкус, чувствуют горький или металлический вкус и сильную жажду. Это всё может быть каждый день, в течение ночи, или же просто иметь нарастающий характер после отдыха.

Если всё это происходит, то сразу же стоит обратиться к врачам. Существует два вида жжения во рту – первичное и вторичное, основным различием считается причина.

По словам врачей, жжение во рту начинается из-за ряда других болезней, список которых огромный. Всё это определяется с помощью обследования. Если в первом случае найти причины нельзя, то вот во втором случае можно. Для этого тоже нужно обратиться к врачу для прохождения обследования.

Риск появления жжения во рту увеличивают лекарства, переживания, болезни, депрессии, протезы, стрессы и аллергия.

Кстати, синдром жжения рта появляется зачастую у пожилых женщин, которые находятся в стадии постменопаузы. У них болезнь наступает из-за понижения уровня женского гормона эстрогена. В таком случае больной прописывают гормонально-замещающую терапию.

Для профилактики синдрома жжения рта врачи советуют есть чистые продукты, быть активным и уменьшать количество стрессов в жизни, не есть много цитрусовых, менять зубную пасту, полоскать рот содой, а также не курить и не пить алкоголь.