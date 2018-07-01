«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

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Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет.

В сети набирает популярность видео, где мужчина, некто Ной, заявляет, что он наделён способностью совершать путешествие во времени. Лицо данного человека в целях безопасности заретушировано. Сам он якобы живёт в 2030 году, но при этом может отправляться в другие годы.

По его словам, не так давно он переместился в 2120 год. Чтобы доказать правдивость своих слов, он записал видео из Лас-Вегаса будущего. На экране смартфона мужчины видно город, плотно застроенный небоскрёбами. Автомобили в условиях ограниченного пространства не ездят по дорогам, а летают в небе.

Шокирующие кадры демонстрируют перемены, которые ожидают человечество в ближайшие 100 лет. Путешественник во времени отмечает, что в будущем на планете будет очень жарко из-за глобального потепления, а жизнь человечества в целом сильно изменится виду климатических перемен.

Ранее мы писали, что британца отправили в 2365 год через портал. Мужчина заявил в интервью СМИ, что работал на правительство Великобритании, которое уже долгое время практикует путешествия во времени.