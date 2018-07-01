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В женщину вселился Дьявол и заставил ползать по стенам

Сегодня, 14:20

Страшное видео опубликовали очевидцы после атаки неизвестной сущности.

Около госпиталя в Мумбаи (Индия) очевидцы смогли запечатлеть необычное явление. Женщина взбиралась с первого на второй этаж около 3:00 ночи. Способ, которым она «взошла» на следующий этаж, поразил многих скептиков. Предположительно, в женщину вселился Дьявол и заставил ползать по стенам. У женщины были длинные, черные волосы словно как у кунтиланак (зловещих духов женщин, потерявших своего новорожденного ребенка).

Один из свидетелей конфуза поспешил достать телефон и запечатлеть увиденное на видео. Одно можно сказать с точностью: человеческая фигура на видео движется противоестественно, и даже если предположить, что перед нами какая-нибудь спортсменка, все равно сомнительно, что она могла столь легко забраться наверх. Неестественный угол раздвижения ног ужасает своими возможностями взбираться наверх. Появились и мысли по поводу того, что это были съемки секретной картины Стивена Спилберга или это было шоу приколов.

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