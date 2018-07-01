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Некоторые симптомы очень обманчивые, ведь они напоминают женщинам обычное состояние перед менструацией. Однако в совокупности они должны заставить задуматься и немедленно обратиться к врачу, ведь этот вид онкологии – один из самых опасных.

Медики назвали 8 первых признаков рака яичников, и самый первый из них – кровотечение, проявляющееся между месячными, либо после климакса. Второй повод насторожиться – вздутие живота, спровоцированное накоплением жидкости и увеличением опухоли, появившееся без причин. Третий момент – потеря аппетита, и если без видимых причин есть совсем не хочется, это может свидетельствовать о наличии онкологии яичников.

Четвертый и пятый важные признаки – боль внизу живота и в спине, которые возникают вследствие роста яичников из-за опухоли, а также появления жидкости вокруг нее, скапливающейся в области таза. Затрудненное дыхание является шестым признаком, и появляется в основном на поздней стадии. Седьмой момент – запоры, газы и изжога, что также может появиться по причине давления опухоли на кишечник. И восьмой признак – учащенное мочеиспускание и трудности с ним, ведь давит опухоль и на мочевой пузырь.

Любой из появившихся симптомов должен заставить женщину обратиться к медикам для обследования, ведь рак яичников, как правило, диагностируется на 3 и 4 стадиях, что усложняет процесс лечения.