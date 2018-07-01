Очевидцы из США на автомобиле преследовали НЛО необычной формы

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Очевидцы из США в штате Флорида стали буквально преследовать НЛО на авто. Жители города Орландо утверждают, что НЛО имел необычную форму и мог трансформироваться в небе.

Сообщается, что несколько американцев ехали из города Орландо, штат Флорида, на юг. Внезапно молодые люди увидели в темном небе необычное свечение, которое издавал летающий объект. Американцы стали записывать на видео происходящее и были шокированы, когда объект в небе неожиданно изменил форму, а через несколько секунд трансформировался снова.

Очевидцы стали следить за НЛО на автомобиле, однако летающий объект буквально растворился в воздухе. Стоит напомнить, что ранее уфологи фиксировали над Флоридой шарообразный НЛО.