Эксперт: Постулаты здорового питания приносят только вред

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Эксперт назвал неоспоримые истины правильного рациона, которые не прошли проверку временем и оказались мифами.

Многие постулаты здорового питания, как оказалось, приносят только вред. Довольно долго считалось, что контролировать вес поможет подсчет калорий: чтобы похудеть или набрать нужно просто съедать определенное количество калорий, однако между расходом 350 калорий из яблок и бутерброда есть разница, а потому опираться на таблицы энергетических ценностей не следует. Важно ежедневно употреблять клетчатку, витамины и минералы.

Исследование 2010 года показало, что настойчиво рекомендованное обильное питье поможет лишь избежать камнеобразования в почках и мочевыводящих путях, и более никакой пользы не приносит. Следует помнить, что избыток жидкости так же вредит организму, как и ее недостаток, а потому употреблять жидкость нужно согласно потребностям, исходя из самочувствия.

Довольно долго считалось, что фруктоза абсолютно безопасна, однако поступающий из переработанных продуктов простой углевод представляет собой чистый сахар, и она также повышает концентрацию глюкозы в крови.

Еще одно правило здорового питания, которое причинит только вред - оно защитит человека от лишнего веса. Правильный рацион лишь повышает вероятность стройного и подтянутого тела, однако не гарантирует его. Учёные выяснили, что гормон лептин тормозит в гипоталамусе центр голода и вызывает чувство сытости, но у некоторых людей из-за ошибки в геноме выделение его блокируется - они всегда будут хотеть есть, и будут набирать вес. Данные постулаты приносят только вред, что следует учитывать в своем рационе.