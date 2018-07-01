Учёные выяснили, что хуже: чрезмерная худоба или ожирение

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Риски имеются в обоих случаях, вплоть до летального исхода.

Современные тренды диктуют людям идеалы внешнего вида, что нередко приводит к ухудшению здоровья. Вместе с тем многие пренебрегают не только существующими тенденциями, но и рекомендациями специалистов, ведя такой образ жизни, который пагубно влияет на внешние параметры и общее состояние организма.

Для тех, кто по разным причинам не в состоянии придерживаться «золотой середины» и склонен к тому, чтобы в вопросе веса впадать в крайности, учёные провели специальной исследование. В ходе наблюдений специалисты из НГУ им. Лесгафта выяснили что хуже: чрезмерная худоба или ожирение. Риски для здоровья существуют в обоих случаях, вплоть до летального исхода. Выяснилось, что у чрезмерно худых людей их намного больше. У страдающего ожирением человека есть запас энергии и устойчивость к определённого рода негативным факторам, в то время, как у их оппонентов существует склонность к хроническим заболеваниям, их ресурсы существенно ограничены, что создаёт определённую опасность для организма.

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