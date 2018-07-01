Уфолог: Curiosity зафиксировал движение скалы на Марсе

Сегодня, 13:00

Скотт Уоринг рассмотрел снимки с аппарата, на которых одна и та же каменная глыба в различные временные промежутки имеет иной внешний вид.

Известный уфолог Скотт Уорринг опубликовал снимки, выполненные марсианской научной лабораторией Curiosity на поверхности Красной планеты. Специалист в области паранормальных явлений, тайваньский разоблачитель деятельности NASA утверждает, что современный аппарат зафиксировал движение скалы, имеющей форму руки.

На серии опубликованных снимков заметно, что сегмент каменной глыбы меняет свое положение на Марсе, причем на другом фото он несколько удлинен вправо. Хотя перемещение совсем незначительное, и его сложно назвать движением, данное необычное явление привлекло внимание уфолога.

Уорринг подчеркнул, что и раньше наблюдал камни, из которых вытекало непонятное жидкое содержимое. Подобные материалы публиковал космонавт Уильям Рутледж, участник миссии «Аполлон-20».