VistaNews.ru


Уфолог: Curiosity зафиксировал движение скалы на Марсе

Сегодня, 13:00

Скотт Уоринг рассмотрел снимки с аппарата, на которых одна и та же каменная глыба в различные временные промежутки имеет иной внешний вид.

Известный уфолог Скотт Уорринг опубликовал снимки, выполненные марсианской научной лабораторией Curiosity на поверхности Красной планеты. Специалист в области паранормальных явлений, тайваньский разоблачитель деятельности NASA утверждает, что современный аппарат зафиксировал движение скалы, имеющей форму руки.

На серии опубликованных снимков заметно, что сегмент каменной глыбы меняет свое положение на Марсе, причем на другом фото он несколько удлинен вправо. Хотя перемещение совсем незначительное, и его сложно назвать движением, данное необычное явление привлекло внимание уфолога.

Уорринг подчеркнул, что и раньше наблюдал камни, из которых вытекало непонятное жидкое содержимое. Подобные материалы публиковал космонавт Уильям Рутледж, участник миссии «Аполлон-20».

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

На Марсе уфологами обнаружена статуя Иисуса Христа

На Марсе найдены три лица: Скотт Уоринг продолжает поиски инопланетян

Уфолог на снимках NASA нашел пришельца с Марса

Главное за неделю

Ученые нашли спасение от червей-паразитов для миллионов людей

В настоящее время около 25-30% людей инфицированы минимум одним видом паразитарных червей. Инфекции могут привести к обострению...

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

«DH»: В Ростове НЛО предупредили людей о неизвестном

 Необычный след от полета неопознанного летающего аппарата поразил...

«Это не тренировка»: В США перехватили сигнал к началу ядерной войны

Страшный и апокалипсический сценарий начал воплощаться в ночь на среду, когда в...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

Рекомендуем