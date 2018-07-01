Ученые: Луна стремительно нагревается по вине астронавтов США

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Сотрудники Техасского технического университета в Лаббоке после восьмилетнего исследования пришли к заключению, что первые космонавты повредили целостность тончайшего пылевого слоя на поверхности земного спутника.

Ученые из США установили, что во время первой высадки космонавтов NASA на Луну в рамках миссии Apollo произошло повреждение очень тонкого пылевого покрова космического объекта, из-за чего на ее поверхность выступила находившаяся глубже темная пыль, поглощающая большое количество солнечного света.

С тех пор Луна стремительно нагревается, и за последние 40 лет поверхность планеты стала теплее на 1-2 градуса Цельсия. Данные обстоятельства необходимо принимать во внимании при планировании предстоящих миссий на поверхность земного спутника.