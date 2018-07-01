Ученые: 8000 околоземных астероидов угрожают США

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Они могут в одно мгновение превратить Штаты в кратер и начать необратимые последствия на Земле.

В настоящее время науке известно о существовании более 600 тысяч астероидов в Солнечной системе. Большинство из них расположены между орбитами Марса и Юпитера. При этом реальную угрозу для Земли составляют 25 тысяч околоземных астероидов. 8000 из них имеют размеры примерно в 140 метров, что позволяет при определённых условиях уничтожить территорию США, данные объекты угрожают государству разрушительными последствиями. На сегодняшний день эта проблематика до конца не изучена, но при этом весьма актуальна. Каждый год в атмосферу Земли попадает космический объект размером с машину, раз в несколько тысяч лет на поверхность планеты падают астероиды размером с футбольное поле. Как известно, один из них в своё время привёл к гибели динозавров.

Однако, как заметила американский эксперт в данной области Дебби Льюис, у человечества, в отличие от динозавров, есть компьютеры. Именно с их помощью планируется предотвратить трагедию. В планах инициативной группы, работающей над созданием системы защиты от астероидов, разработать космические аппараты, высчитывающие скорость и траекторию движения небесных тел, а также время и место их падения на поверхность Земли. Это позволит если не предотвратить столкновение, то оповестить население того или иного региона с целью своевременной эвакуации и спасения тысяч человеческих жизней.

Ранее мы писали, что астероид Vesta 16 июля приблизится к Земле. Размер данного космического объекта в четыре раза превышает площадь Новой Зеландии.