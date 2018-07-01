Ученый нашел способ понять язык собак с помощью ИИ

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Зоолог Кон Слободчикофф из США пообещал выпустить универсальный переводчик с собачьего языка в ближайшие 10 лет.

Профессор Калифорнийского университета в Беркли, зоолог Кон Слободчикофф уверен, что все животные имеют свой язык и общаются на нем друг с другом, а потому задался целью помочь людям понять зверей, научить общество слушать их. На протяжении нескольких лет он усердно занимался изучением лая, рычания, воя собак, а также видеозаписей поведения четвероногих, и с помощью ИИ пытается установить точное значение каждого сигнала. Ученый уверен, что самообучающееся устройство в ближайшем будущем сможет перевести даже тихое рычание и движения хвостом.

На данный момент эксперт в области общения четвероногих занимается интерпретацией звуков луговых собачек: он уверен, что грызуны постоянно общаются друг с другом и предупреждают один одного о грозящей опасности в мельчайших подробностях, сообщая даже размер и окрас хищников. Несмотря на то, что нынешние достижения позволяют создать гаджет для считывания и распознавания голосовых сигналов животных, для создания устройства потребуется еще около 10 лет.