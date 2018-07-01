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Запуск третьего спутника «Благовест» может быть отложен

Сегодня, 11:32

Похоже, это уже стало неприятной традицией. Сроки выполнения мероприятий, связанных с космическими программами РФ, постоянно переносятся.

На этот раз может быть отложен запуск третьего спутника «Благовест». Ранее его предполагалось отправить в космос в середине ноября с помощью ракеты «Протон-М» и разгонного блока «Бриз-М».

Сейчас очень велика вероятность того, что запуск спутника «Благовест» произойдёт на месяц или на два позже этого срока. Это связывают с тем, что завод-изготовитель задерживает выпуск изделия.

Спутники «Благовест» заказаны Министерством обороны. Всего их планируется запустить четыре единицы. Две – уже в космосе. При этом, второй аппарат также был отправлен с задержкой.

«Протон-М» и «Бриз-М» доставлены на Байконур, откуда будет производиться запуск. Через неделю туда планировалось отправить группу специалистов, чтобы они приступили к проведению первого этапа работы с этими изделиями. Сейчас планы по отправке пересматриваются.

«Благовест» способен к высокоскоростной передаче данных. Считается, что этот спутник может гарантированно отработать на орбите не меньше 15 лет.

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