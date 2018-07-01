Конспирологи: Нацисты могли путешествовать во времени

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Секретное оружие под названием «Колокол» (Die Glocke), наряду с ракетами «Фау-2» (V-2) планировалось использовать против врагов Третьего рейха.

С момента поражения нацистской Германии во Второй мировой войне не утихают споры относительно секретных разработок немецких учёных, призванных дать отпор врагам Гитлера или же отомстить за крах созданной им империи. Так называемое чудо-оружие (Wunderwaffe) было последней надеждой рейха, поэтому на его создание были брошены все силы и средства.

Конспирологи считают, что нацисты не ограничивались исключительно бытовыми разработками и могли изобрести даже машину времени. Решить эту задачу должен был комплекс под названием «Колокол» (Die Glocke). Польский журналист Игорь Витковский недавно опубликовал некие секретные документы КГБ, из которых следует, что проект действительно существовал. Его значимость для Гитлера можно понять хотя бы по тому, что курировал его генерал СС Ганс Каммлером. Тот самый, который возглавлял работу по созданию оружия возмездия – ракет дальнего действия «Фау-2» (V-2).

Документальных свидетельств нацистов о создании прототипа Die Glocke, как и того, что нацисты могли путешествовать во времени, нет, однако есть сведения о железобетонной конструкции «Хэндж», где собирался аппарат. Это даёт основания полагать, что немецкие учёные имели представление о путешествиях во времени и могли достигнуть определённых подвижек в данном направлении.

Ранее конспирологи нашли в Древней Греции ноутбук. Подозрения о путешествиях во времени у специалистов появились после изучения одного из артефактов древности.