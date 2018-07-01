США намерены для борьбы с Су-57 применить боевые дроны

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Специалисты отмечают, что гонка вооружений не просто возвращается. Она будет происходить на совершенно другом технологическом уровне.

В частности, США в обстановке строжайшей секретности разрабатывают новейшие боевые дроны. Они будут использоваться, в том числе, и для борьбы с российскими Су-57.

Специалисты США признали, что Су-57 по многим параметрам превосходит возможности американских аналогов. Следовательно, борьбу с ним нужно переводить на следующий уровень.

20 июня этого года компания США Sierra Technology сообщила о завершении разработки дизайна, который будут иметь новые боевые ударные беспилотные дроны. Пока это лишь концептуальная версия. В то же время, поскольку в неё заложены платформы истребителей F-22 и F-35, реализация проекта займёт не очень продолжительное время. Предполагается, что она завершится через 5 – 6 лет.

Ряд экспертов уверены, что новые дроны имеют все шансы стать успешным проектом. В них будут учтены все недостатки, выявленные в F-22 и F-35.

Предполагается, что беспилотные дроны смогут бороться с целями не только на земле, но и в воздухе. Эти БПЛА станут первыми беспилотными истребителями и их можно отнести к шестому поколению.

Обладая искусственным интеллектом, дроны станут серьёзной угрозой для Су-57. Они смогут бороться с ним, как в одиночку, так и в группе с F-22 или F-35.