Стал известен срок достройки Россией своего сегмента МКС

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Ранее предполагалось, что станция прекратит своё функционирование в 2024 году. После этого, она будет либо затоплена, либо передана в частные руки.

Сейчас стороны проекта ведут переговоры о продлении срока работы МКС до 2028 года. Стал известен срок, когда Россией будет полностью завершена достройка своего сегмента станции.

Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» будет, согласно плану, запущен в 2019 году. Через год за ним последует узловой модуль «Причал». А вот научно-энергетический модуль на год «задержится». Он полетит на МКС в 2022 году.

Сроки запуска этих модулей на МКС сдвигались неоднократно. В частности, «Науку» предполагали отправить на станцию ещё в 2007 году.

Поскольку «Наука» полетит на МКС только в 2019 году, может не произойти запланированное на осень этого года количественное увеличение в российском экипаже станции.

Также стало известным, что нынешняя администрация США настаивает на прекращении госфинансирования МКС после 2024 года.