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В «Росатоме» создают систему защиты Земли от метеоритов

Сегодня, 09:38

Учёные хотят запустить ракету с бомбой и взорвать космическое тело.

В «Росатоме» учёные из института лазерно-физических исследований РФЯЦ ВНИИЭФ заявили, что создают систему для защиты Земли от потенциально-опасных метеоритов, которые похожи на Тунгусский.

Заместитель директора Владимир Рогачев заявил, что исследователи будут находить, классифицировать и наблюдать за опасным космическим телом. Кроме того, учёные создадут специальные метеоритные бомбы.

Рогачев считает, что тема метеоритов может быть глобальной международной задачей, но учёных останавливает как всегда политика. Если затянуть, то в случае приближения к Земле метеорита, будет уже поздно для его предотвращения.

Учёные считают, что для метеорита диметром в 200 метров, ракету с бомбой нужно запустить за месяц. В космосе, за две недели до приближения к атмосфере нашей планеты, космическое тело взорвётся и раскрошится на куски. Многие части метеорита конечно же достигнут Земли, но они разрушительных последствий не принесут.

Рогачев заявляет, что исследователи рассматривают разные сценарии предотвращения падения метеорита, в том числе при помощи ядерного оружия или военных технологий.

Однако проблема состоит в том, что в данный момент не существует ракеты, которая смогла бы долететь даже до Луны, не говоря уже о далёком метеорите. Это главный вопрос, который учёные всего мира рассматривают десятилетиями. Кроме того, «Росатому» не нужно искать и регистрировать метеориты, так как с 2010 года 98% всех подобных тел найдены и классифицированы, их орбиты также известны.

Получается, что проблема не в бомбе, эта идея кстати существует несколько десятков лет, а в наличии мощных ракет-носителей.

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