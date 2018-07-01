Учёные назвали самое умное и преданное животное

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Оказывается, что козы не уступают своими способностями даже собакам. Они могли бы стать новым лучшим другом человека.

Учёные из Университета королевы Мэри в Лондоне во время недавних исследований заметили, что козы могут иметь эмоциональную связь со своим хозяином. Именно за это многие люди ценят собак.

Кристиан Наурот, один из авторов работы, отмечает, что если коза хочет что-то получить от своего хозяина, то она смотрит прямо в глаза. У этого вида парнокопытных вообще очень хорошо развита система коммуникаций. Это животное такое же умное и преданное, как собаки с лошадьми.

Если же говорить только о сельскохозяйственных животных, то козы будут победителями в интеллектуальной гонке. Учёные подтвердили такие заявления опытами. Они давали козам сложные ситуации и просили преодолеть их. Животные сначала изучали взгляд человека и делали так, как он показывал.

Кроме того, не секрет, что и домашние, и дикие козы всегда дружелюбны к людям. На основании этого в последнее время учёные начали больше и чаще изучать этих парнокопытных.