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НЛО атакуют: Жители Италии увидели в небе три неопознанных объекта

Сегодня, 08:13

Жители Италии в очередной раз свали свидетелями настоящих НЛО, которые не скрывались от человеческих глаз. Сообщается, что недавно очевидцы заметили в небе стразу три неопознанных объекта.

Стало известно, что 21 июня 2018 года, в первой половине дня над курортным итальянским городом Неаполь появились сразу три подозрительных летающих объекта. Сообщается, что НЛО периодически пропадали из поля видимости и появлялись. К счастью, свидетелям странных парящих объектов удалось зафиксировать их на видеосъемке.

На данный момент, видеоролик изучают опытные итальянские уфологи, которые неоднократно лично наблюдали за НЛО. Жители Италии напуганы, поскольку считают, что НЛО решили атаковать страну.

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