«Операция НЛО»: Британские военные пытаются опередить Россию с помощью летающих тарелок

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Секретные файлы британской разведки подтвердили, что гонка вооружений вышла на новый уровень. Лондон пытается захватить летающую тарелку и использовать внеземные технологии для создания супероружия против России.

Британские военные опасались, что после холодной войны Советский Союз и Китай конфисковали НЛО и использовали инопланетные технологии для разработки сверхбыстрых военных самолётов, которые могли бы парить в воздухе и оставаться невидимыми для радаров. В отчётах британская разведка уверяла, что это представляет серьёзную угрозу Объединённому Королевству. Агентура видела необходимость в операции по перехвату инопланетных технологий, чтобы опередить противника с помощью летающих тарелок.

Досье показывает, что немецкая леворадикальная террористическая организация RAF особенно заинтересована в технологиях. Наибольший интерес представляют движущие силы, невидимость и любые новые электромагнитные технологии. Но доклад старшего командующего Королевских военно-воздушных сил гласил, что у вражеской стороны уже может быть НЛО. Документы британских военных были предназначены для передачи в Национальный архив в рамках проекта «Открытое правительство» с 2008 по 2013 год.