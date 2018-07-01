VistaNews.ru


«Операция НЛО»: Британские военные пытаются опередить Россию с помощью летающих тарелок

Сегодня, 08:01

Секретные файлы британской разведки подтвердили, что гонка вооружений вышла на новый уровень. Лондон пытается захватить летающую тарелку и использовать внеземные технологии для создания супероружия против России.

Британские военные опасались, что после холодной войны Советский Союз и Китай конфисковали НЛО и использовали инопланетные технологии для разработки сверхбыстрых военных самолётов, которые могли бы парить в воздухе и оставаться невидимыми для радаров. В отчётах британская разведка уверяла, что это представляет серьёзную угрозу Объединённому Королевству. Агентура видела необходимость в операции по перехвату инопланетных технологий, чтобы опередить противника с помощью летающих тарелок.

Досье показывает, что немецкая леворадикальная террористическая организация RAF особенно заинтересована в технологиях. Наибольший интерес представляют движущие силы, невидимость и любые новые электромагнитные технологии. Но доклад старшего командующего Королевских военно-воздушных сил гласил, что у вражеской стороны уже может быть НЛО. Документы британских военных были предназначены для передачи в Национальный архив в рамках проекта «Открытое правительство» с 2008 по 2013 год.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Охотник за НЛО: Британские военные 20 лет сотрудничают с инопланетянами

В Китае испытали первые "невидимые" самолеты

Захарова: США пытаются тайно вывести оружие в космос

Главное за неделю

Ученые нашли спасение от червей-паразитов для миллионов людей

В настоящее время около 25-30% людей инфицированы минимум одним видом паразитарных червей. Инфекции могут привести к обострению...

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

«DH»: В Ростове НЛО предупредили людей о неизвестном

 Необычный след от полета неопознанного летающего аппарата поразил...

«Это не тренировка»: В США перехватили сигнал к началу ядерной войны

Страшный и апокалипсический сценарий начал воплощаться в ночь на среду, когда в...

В Манчестере откровенный секс в парке шокировал отдыхающих с детьми

Такое действо периодически случается во всех странах мира, но откровенный...

Рекомендуем