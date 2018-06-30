VistaNews.ru


Ученые выяснили, почему вокруг лунных кратеров появляются лучи

Сегодня, 22:50

Падающий метеорит может украсить поверхность космического объекта, например Луны или Марса, но для этого необходимы особые условия. Эксперты попытались провести лабораторный эксперимент, и теперь нашли ответ на этот вопрос.

Ученые выяснили, почему вокруг лунных кратеров появляются лучи, и причиной оказалось сразу несколько пунктов. Первый – в обязательном порядке неровная поверхность, где изъяны распределены практически равномерно, однако не с «математической точностью». Именно по этой причине в лаборатории экспертам долго не удавался эксперимент – неровности были слишком равномерными.

Второй пункт – диаметр метеорита или другого падающего космического объекта должен быть больше, чем размер расположенных на Луне или Марсе бороздок. В противном случае, по уменьшению соотношения диаметров, лучи вокруг кратера появятся, но не такие протяженные.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

«Голубая Луна» станет первым из 5 затмений в 2018 году

Ученые выяснили, почему метеориты взрываются в атмосфере Земли

Ученые выяснили, что мужчины не смогут быть лучше женщин в сексе

Главное за неделю

«Ада не существует»: После смерти люди попадают в параллельные миры

Проповедник считает всё это сказкой, ведь в Ветхом Завете говорится совершенно о другом. Он заявляет: «Когда ты умер – всё...

Ученые нашли спасение от червей-паразитов для миллионов людей

В настоящее время около 25-30% людей инфицированы минимум одним видом...

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

«DH»: В Ростове НЛО предупредили людей о неизвестном

 Необычный след от полета неопознанного летающего аппарата поразил...

«Это не тренировка»: В США перехватили сигнал к началу ядерной войны

Страшный и апокалипсический сценарий начал воплощаться в ночь на среду, когда в...

Рекомендуем