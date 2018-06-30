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Падающий метеорит может украсить поверхность космического объекта, например Луны или Марса, но для этого необходимы особые условия. Эксперты попытались провести лабораторный эксперимент, и теперь нашли ответ на этот вопрос.

Ученые выяснили, почему вокруг лунных кратеров появляются лучи, и причиной оказалось сразу несколько пунктов. Первый – в обязательном порядке неровная поверхность, где изъяны распределены практически равномерно, однако не с «математической точностью». Именно по этой причине в лаборатории экспертам долго не удавался эксперимент – неровности были слишком равномерными.

Второй пункт – диаметр метеорита или другого падающего космического объекта должен быть больше, чем размер расположенных на Луне или Марсе бороздок. В противном случае, по уменьшению соотношения диаметров, лучи вокруг кратера появятся, но не такие протяженные.