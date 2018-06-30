В жерло вулкана на Гавайях опустили роботов для определения степени угрозы

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Беспилотные помощники сообщают ученым, возможно ли новое извержение в скором времени, а забираются они туда, где пребывать людям очень опасно. Эксперты регулярно получают информацию о температуре, направлении движения потока лавы и другие данные.

В жерло вулкана Килауэа на Гавайях опустили роботов для определения степени угрозы, которая в настоящее время пока присутствует. Ученые рассказали, что из некоторых вулканических трещин раскаленная лава до сих пор продолжает вымывать застывшие частицы, и прослеживается определенное влияние вулканической активности на коралловые рифы и расположенный поблизости океан.

Эксперты полагают, что роботы могут помочь им вовремя зафиксировать скачки активности вулкана, который не так давно разрушил около 600 домов, оставив людей без жилья. Сейчас в некоторых участках лава продолжает двигаться, но под землей, а не из самого жерла, что заставляет ученых с особым вниманием следить за вулканом.