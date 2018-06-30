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В Крыму на трассе «Таврида» найден древний некрополь скифов

Сегодня, 21:49

Захоронения не были разграблены, как это случается нередко с другими исторически важными объектами. На указанной территории должны были проходить работы по строительству трассы, однако теперь они остановлены на неопределенный срок.

В Крыму на трассе «Таврида» найден древний некрополь скифов, который датируется II—IV веками нашей эры. Всего археологи обнаружили более 100 захоронений, где было найдено более 1,3 тысячи артефактов – старинных украшений, посуды, элементов одежды и других ценностей. Эксперты выделили, что среди внутри всех могильников встречаются следы скифов, сарматов и греков.

Обнаруженный некрополь прозвали «Фронтовое-3», ведь именно так называется ближайший к захоронениям населенный пункт. Сейчас археологи продолжают работать на месте раскопок, изучая такие важные исторические моменты для полуострова, и работы по строительству трассы продолжаться пока не будут.

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