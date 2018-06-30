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Врач: Названы главные «компьютерные болезни» детей

Сегодня, 21:47

Раньше таких диагнозов не существовало и вовсе, как отмечает специалист в области медицины Анатолий Олейник. Однако современные технологии внесли свои коррективы, и их нельзя назвать положительными.

Названы главные «компьютерные болезни» детей, с которыми сталкиваются современные подростки, в некоторой степени, не представляющие свою жизнь без гаджетов. Врач сообщил, что речь идет об «артрозе первого и второго пальцев», и такой диагноз ставится любителям компьютеров, постоянно нажимающим мышку, отчего конечности деформируются.

Также есть более серьезные заболевания, и это падение зрения, а в некоторых случаях оно стремительное, ведь компьютеры и телефоны могут влиять на глаза вследствие яркого свечения, которое давит на нервную систему. Также дети страдают от психических расстройств, и такая болезнь непосредственно связана с гаджетами, искажающими психику.

На самом деле, как бы не казалось на первый взгляд, детям действительно нужны гаджеты, ведь они упрощают взаимодействие с миром. Однако использование компьютеров, смартфонов, планшетов и игровых приставок стоит ограничить, ведь чрезмерное влияние яркого света на глаза может привести к реальным последствиям. Действительно, многим родителям кажется, что ребенку лучше сидеть дома перед компьютером, чем на улице заниматься "всякой ерундой" со сверстниками, но на самом же деле такие дети могут вовсе отстраниться от общества и перестать развивать способность общаться с людьми.

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