Ученые: Освещение в ночное время суток способствует развитию рака

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Полноценный сон помогает восстановлению организма после рабочего дня. Если человек хорошо высыпается, повышается его работоспособность, укрепляется здоровье. Бодрствование и сон - циклические процессы.

Крепкому сну помогает гормон мелатонин. Его называют гормоном молодости и долголетия. Он обладает противоопухолевым эффектом, регулирует работу эндокринной системы. На днях ученый Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова Владимир Анисимов рассказал, что освещение искусственным светом может быть одной из немаловажных причин возникновения онкологических заболеваний.

"Воздействие света, как искусственного, так и естественного, в период ночного отдыха человека приводит к подавлению продукции гормона мелатонин в организме, что в свою очередь напрямую влияет на развитие опухолевых процессов", - сообщил эксперт.

Особенно риску опухолевых заболеваний подвержены жители северных районов страны, где зимой много искусственного освещения, из-за непродолжительного светового дня, а летом, наоборот, люди подвержены воздействию естественных солнечных лучей. Это «сбивает» биологические часы организма. Организм при таком режиме быстрее стареет, так как иммунитет снижен. Как следствие - возникновение рака.

Подтверждение своих слов ученый обосновал опытами на крысах. Анисимов рекомендовал в ночное время суток использовать только красный свет и прием препаратов, содержащих мелатонин.

Среди других канцерогенных факторов эксперт выделил загрязнение воздуха выхлопами автомобилей и наличие высоковольтных линий электропередач рядом с жилыми массивами.

Также ученые с уверенностью называют продукты питания, которые вызывают рак. К их числу относят: колбасы (переработанное мясо), сахар в больших количествах, искусственные пищевые добавки.

Курение способствует развитию примерно 15 разновидностей рака.

Исследователи советуют употреблять продукты с высоким содержанием пищевых волокон, минералов и антиоксидантов. В первую очередь таковыми являются помидоры, куркума, черника, гранат, брокколи и зеленый чай.