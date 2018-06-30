В Саратове ученые создали безопасный пластик

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Если их опыты пройдут успешно – российской медицине больше не понадобятся импортные материалы.

В Саратове ученые из Балаканского инженерно-технологического института создали безопасный пластик, что сможет найти свое применение в хирургии или в травматологии.

Доцент из МИФИ Щербина сообщила, что их исследователи смогли разработать биологически совместимый материал с человеческим организмом, что возможно использовать при операциях, например, специальные крепления для костей при переломах. Однако их не нужно потом вынимать – пластик минерализируется, при этом укрепив травмированное место, и в итоге растворится.

Ученые уже успели провести первый опыт на мышах. Наталья Щербина признается, прошел он удачно, и если так дальше пойдет – будущее российской медицины будет благоприятным, новые разработки позволят отказаться от зарубежных поставок.