Ветеринар описал процесс заражения плотоядными личинками

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Черви-паразиты поедают человека или животного живьём. Личинки растут внутри хозяина, покидая тело, когда полностью вырастают.

Ветеринар из Кении рассказал, что данная болезнь называется миаз. Она считается одной из самых опасных болезней мира. Чаще всего миаз можно встретить именно в Кении.

Врач описал процесс заражения болезнью. По словам специалиста, мухи откладывают в открытые раны человека или животного яйца, наполняя её плодоядными личинками. Эти черви-паразиты начинают кормиться своим носителем в прямом смысле.

На одной из ферм ветеринар обнаружил, что личинки поедали молодых коз и собак, хотя фермеры прививали их и давали лекарства. Всё дело в профилактике, о которой их никто не предупредил. Кроме того, большинство препаратов уменьшает зуд и боль в ранах с червями-паразитами, но никакого эффекта на них не оказывает.

В итоге врач решил помочь фермерам и местным жителям ряда сёл. Он дал им правильное лекарство и рассказал правильную методику лечения миаза.

По словам специалиста, мух в первую очередь привлекает кровь и неприятный запах. Всего есть несколько типов заражения: когда муха специально находит жертву, когда муха ищет только животных и просто случайные заражения. Кстати, в последнюю категорию относятся самые обычные домашние мухи.

Когда животное или человек заражается миазом, черви-паразиты начинают не просто есть рану, вокруг неё больной чувствует боли, зуд, отёк и покраснение. Зараженные участки могут также получить заражение. Многие умирают из-за ряда токсинов, которые отравляют кровь.

Лучшим средством против миаза является гигиена. Чтобы человек или животное не заразились плотоядными личинками, стоит держать кожу чистой и сухой. Что касается длинношёрстых животных, то шерсть стоит расчёсывать и тоже мыть. Очень важно следить за ранами, которые сразу же стоит обработать и защитить.

Если всё меры оказались тщетными, то стоит обратиться за помощью к специалисту, ведь только они имеют доступ к лекарству.