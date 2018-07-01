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Мерзкие существа длиною до метра одним укусом парализуют жертву и поедают её плоть, пока она находится в сознании.

Европейские учёные бьют тревогу из-за нашествия кошмарных паразитов. Как утверждают исследователи Францию атаковали гигантские плотоядные черви-мутанты. Они развивались и паразитировали здесь десятилетиями, но проблемы никто в этом не замечал, пока нашествие не приобрело угрожающих масштабов. Плоские существа с лопатообразной головой мощным укусом вводят в организм своей жертвы паралитический яд. У некоторых из них обнаружена способность выделять и применять на охоте тетродотоксин – то же самое вещество, что использует знаменитая рыба фугу.

Как только мишень червя будет обездвижена, он выделяет из своего желудка на поверхность её тела пищеварительные ферменты, которые обжигают оболочку ещё живых жертв. После этого хищник пожирает полуживую плоть, пока не насытится. К счастью, данный вид охотится на почвенных беспозвоночных, таких как дождевые черви и слизни, однако учёные не исключают, что укушенными могут быть и люди. Как известно, в длину такие существа могут достигать одного метра. Наиболее распространены они в южных регионах Франции, где лето влажное, а зимы достаточно мягкие, что позволяет червям выживать круглый год. Сейчас исследователи ищут способы борьбы с этим видом, поскольку его популяция достигла огромных масштабов.

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