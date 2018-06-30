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Ровер «Пастер» будет искать жизнь на Марсе

Сегодня, 18:29

Марсоходом занимаются европейские и российские исследователи. Планируется отправление в 2020 году.

Ровер «Пастер» имеет 9 приборов, из которых два российских. Известно, что марсоход сможет исследовать грунт на глубине 2-х метров, собирая крайне важные органические породы, которые и смогут показать наличие жизни на планете. Вес предметов составил 30 килограмм. Посадочная площадка оснащена 13 датчиками, 11 из которых российского производства. С их помощью ровер получит доступ к анализу погоды на Марсе, а также измерит магнитосферу. Также там есть компьютер, в котором и будет вся информация об исследованиях «Пастера». Хоть и по мнению ученых, ее там практически нет. Весить посадочная площадка будет 45 килограмм.

Главное задачей, по словам Даниила Родионова (представителя России в исследовании), марсохода будет искать жизнь на Марсе. Однако стоит отметить, ровер не сможет отыскать именно бактерии, растения, животных – он должен найти органические вещества, в которых будет содержаться углерод.

Сейчас ученые подбирают хорошее место для высадки своего «детища». Известно, что спустя полгода исследований Марса, вся информация с ровера будет доступна каждому.

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